Роналду на чотири місяці відмовився від зарплати в «Ювентусі», фото — "Футбол 24"

https://racurs.ua/ua/n135920-ronaldu-na-chotyry-misyaci-vidmovyvsya-vid-zarplaty-v-uventusi.html

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Пандемія підкошує і спорт. Футбольні клуби Італії шоковані ймовірними наслідками припинення чемпіонату і домовляються зі своїми «зірками» про скорочення виплат. Гранд італійського чемпіонату туринський «Ювентус» погодив з футболістами урізання зарплати за чотири місяці. Під обмеження потрапив й зірковий португалець Кріштіану Роналду.

Це дозволить клубу заощадити близько 90 млн євро. Про таку угоду клуб повідомив у своїх соцмережах. Гроші не отримуватимуть гравці і тренери клубу до кінця сезону.

Угода передбачає зменшення зарплати на суму, яка дорівнює щомісячним виплатам за березень, квітень, травень і червень нинішнього року.

Раніше керівництво «Ювентуса» погодило питання скорочення зарплати з лідерами команди, серед яких капітан Джорджо К'єлліні, Джанлуїджі Буффон, Леонардо Бонуччі і Кріштіану Роналду. Рішення ухвалили у зв’язку з вимушеною паузою в чемпіонаті Італії, викликаною пандемією COVID-19.

У березні позитивний тест на COVID-19 здали три гравці «Ювентуса», а команда Мауріціо Саррі пішла на вимушену паузу лідером чемпіонату Італії.

Поки світ продовжує боротися з пандемією COVID-19, футбольні зірки та клуби роблять все, щоб допомогти своїм клубам та батьківщинам. Вболівальники «Борусії» з Дортмунду пожертвували понад 70 тис. євро для барів та ресторанів навколо стадіону, які були закриті через пандемію коронавірусу.

Дортмундські гравці також відмовилися від частини заробітної плати, щоб допомогти підтримати 850 працівників клубу та їхні сім’ї.

Гравці «Баварії» віддадуть 20% своєї заробітної плати, щоб виплатити іншим працівникам клубу. Домашню арену «Реала» Сантягу Бернабео перетворять на склад медикаментів та обладнання.

Пеп Гвардіола пожертвував 1 млн євро в його рідній Іспанії. Гвардіола, який повернувся з Манчестера додому у Барселону, зробив свою пожертву на кампанію. Мессі пожертвував таку ж суму, його гроші спрямують на купівлю медобладнання в Іспанії та його рідній Аргентині.

Команда АПЛ «Брайтон» пообіцяла 1 тис. квитків медичним працівникам Великої Британії на майбутні матчі, коли закінчиться пандемія.

Понад 70 тис. віртуальних квитків на неіснуючий матч продав клуб четвертої ліги Німеччини «Лок-Лейпциг». Він продає квитки на уявну гру 8 травня проти «невидимого суперника».