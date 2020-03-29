Секвестр бюджету: Шмигаль обіцяє не скорочувати видатки на інфраструктуру, культуру й освіту, фото — Главком

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Секвестр бюджету, який відбудеться на наступному тижні, не зачепить гуманітарної сфери.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні повідомив про завершення роботи над проектом змін до державного бюджету. За його словами видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту збережені.

Також він запевняє, що кошти Стабілізаційного фонду планується направити на:

додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні в боротьбі з коронавірусною хворобою;

грошову допомогу пенсіонерам;

виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу;

надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу.

Закінчили попередню роботу над змінами до Держбюджету. Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи, — написав прем'єр у телеграм-каналі.

Шмигаль не уточнив, які саме корекції Кабмін вніс до проекту секвестру бюджету і пообіцяв проінформувати про них після затвердження проекту змін Кабінетом міністрів.

Зміни до бюджету ще не внесені, а економити КМУ вже почав. Станом на 27 березня низкою міністерств не подано 89 паспортів бюджетних програм, серед них слід відзначити такі напрямки:

фінансова підтримка сільгосптоваровиробників;

надання кредитів фермерським господарствам;

фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу;

проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру;

модернізація та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування;

поліпшення охорони здоров`я на службі у людей.