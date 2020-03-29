«Дівчина є красива, дуже сильно хоче керувати»: опальний «слуга» звинуватив Єрмака у торгівлі посадами, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n135931-divchyna-ie-krasyva-duje-sylno-hoche-keruvaty-opalnyy-sluga-zvynuvatyv-iermaka-u-torgivli.html

Ракурс

Компромат на брата очільника Офісу президента України Андрія Єрмака оприлюднив у Фейсбук нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос. На п’яти відеозаписах чоловік, схожий на Дениса Єрмака, брата глави ОП, проводить влітку та восени 2019 року переговори щодо працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.

Це відеодокази того, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі, — прокоментував Гео Лерос викладені в мережу ролики і порадив Єрмаку «краще піти, поки по-хорошому».

На роликах зазначено, що вони зняті 20 серпня, 16 і 23 вересня, 3 жовтня 2019 року.

Дівчинка є красива. І дуже сильно хоче очолити або ТРК «Україна», або «Зовнішекспоцентр». Якщо красива і в темі, то все легко, — такий діалог веде схожа на брата Єрмака людина із невідомим.

У розмовах фігурують посади на Київській митниці, в Міністерстві інфраструктури, «Укрзалізниці», а також суми, які пропонується заплатити.

На одному з відео буцімто Денис Єрмак розмовляє із людиною, яка претендує на посаду заступника міністра інфраструктури і хоче курувати «Укрзалізницю».

Ми ж по-чесному все робимо… Він може закомизитися, мовляв, «ви приводите людей, а мені з ними розбиратися. Іди в туалет, сумку (з грошима — «Ракурс») візьми з собою, там десь закриємось, це буде правильно, — йдеться в одному з діалогів на записах.

Нагадаємо, що Лерос, якого Зеленський звільнив з посади радника, минулого тижня звинуватив Єрмака у зраді національних інтересів і жорстко розкритикував його. Раніше він підписував лист з вимогою до президента не створювати консультативну групу в межах ТКГ, про яку домовився із бойовиками ДНР-ЛНР Єрмак. Крім того, Лерос був одним із депутатів, які вимагають ухвалити так званий «антиколомойський» закон.