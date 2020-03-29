«Легких» хворих на коронавірус в лікарні не везтимуть — Ляшко, фото — Ракурс

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Лікування коронавірусної хвороби в Україні змінюється. Міністерство охорони здоров’я оновило стандарти надання медичної допомоги таким хворим.

Недужих на COVID-19, у яких захворювання проявляється у «легкій формі», відтепер не будуть везти до лікарень. Про таку новацію повідомив 29 березня на брифінгу повідомив головний санітарний лікар, перший заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко.

В міністерстві оновили стандарт надання медичної допомоги хворим COVID-19 і Україна з 29 березня працює за новими стандартами медичної допомоги. Новація передбачає також запровадження так званого клінічного сортування. До лікарень будуть відвозити хворих середнього і важкого ступеня перебігу хвороби.

Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом і медико-санітарним спостереженням, — повідомив Ляшко.

Нагадаємо, що у Києві станом на ранок 29 березня виявили 82 випадки інфікування. За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10.00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 9 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу зафіксовано 109 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена фактично в усіх областях країни.