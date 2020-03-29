Топ-чиновники на час пандемії отримуватимуть пів-зарплати — Шмигаль, фото — Главком

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Зарплати високопосадовців Кабінету міністрів, а також інших органів влади на час пандемії та боротьби з коронавірусом скоротяться щонайменше вдвоє.

Про такий крок в процесі секвестру державного бюджету на 2020 рік заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ми будемо підтримувати людей та бізнес. Водночас, топ-чиновники мають розуміти ситуацію та «затягнути паски», почати перегляд держбюджету з себе, — написав Шмигаль 29 березня у своєму телеграм-каналі.

Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 мінімальних зарплат, встановлених у країні, (нині це загалом 47 тис грн), отримували тільки половину цієї суми. Виняток прем'єр пропонує зробити тільки працівникам, задіяним у заходах боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони.

Крім того, Шмигаль має намір на 30% зменшити розмір оплати праці й винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній.

Нагадаємо, що сьогодні керівник Кабміну повідомив, що в уряді вийшли на фінішний варіант законопроекту, який скорочуватиме видатки держбюджету у зв’язку із боротьбою з пандемією коронавірусу.