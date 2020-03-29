Принцеса Іспанії та екс-міністр уряду Франції померли від коронавірусу, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n135928-pryncesa-ispaniyi-ta-eks-ministr-uryadu-franciyi-pomerly-vid-koronavirusu-foto.html

Ракурс

Коронавірус забирає життя відомих людей. Сьогодні стало відомо про смерть двоюрідної сестри іспанського короля Філіпа VI принцеси Марії Терези, а також колишнього міністра промисловості Франції Патріка Деведжяна.

Марія Тереза померла від коронавірусної інфекції 28 березня у віці 86 років. Вона є першою жертвою пандемії COVID-19 серед монарших родин у Європі. Тереза була представницею родини Пармських Бурбонів — молодшої гілки іспанської королівської родини.

Про її смерть написав у Твіттер молодший брат, принц Генріх Бурбон-Пармський. У Марії Терези не було дітей, вона ніколи не була заміжня і мешкала одна.

Король Філіп VI та його дружина, королева Летиція, отримали негативні результати тестів на коронавірус. Іспанія нині перебуває на другому місці в світі за кількістю смертей від коронавірусу (понад 5 тис. людей).

Сьогодні повідомили й про смерть від COVID-19 екс-міністра промисловості Франції Патріка Деведжяна. Колишньому посадовцю вірменського походження було 75 років.

«Ракурс» писав, що коронавірусом інфіковані спадкоємець британського престолу принц Чарльз (старший син британської королеви Єлизавети II) і князь Монако Альбер II.