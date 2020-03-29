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Ракурс
Принцеса Іспанії та екс-міністр уряду Франції померли від коронавірусу, фото — Вікіпедія

Принцеса Іспанії та екс-міністр уряду Франції померли від коронавірусу (ФОТО)

29 бер 2020, 13:33
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Коронавірус забирає життя відомих людей. Сьогодні стало відомо про смерть двоюрідної сестри іспанського короля Філіпа VI принцеси Марії Терези, а також колишнього міністра промисловості Франції Патріка Деведжяна.

Марія Тереза померла від коронавірусної інфекції 28 березня у віці 86 років. Вона є першою жертвою пандемії COVID-19 серед монарших родин у Європі. Тереза була представницею родини Пармських Бурбонів — молодшої гілки іспанської королівської родини.

Про її смерть написав у Твіттер молодший брат, принц Генріх Бурбон-Пармський. У Марії Терези не було дітей, вона ніколи не була заміжня і мешкала одна.

Король Філіп VI та його дружина, королева Летиція, отримали негативні результати тестів на коронавірус. Іспанія нині перебуває на другому місці в світі за кількістю смертей від коронавірусу (понад 5 тис. людей).

Сьогодні повідомили й про смерть від COVID-19 екс-міністра промисловості Франції Патріка Деведжяна. Колишньому посадовцю вірменського походження було 75 років.

Патрік Деведжян, фото — Открытый мир

«Ракурс» писав, що коронавірусом інфіковані спадкоємець британського престолу принц Чарльз (старший син британської королеви Єлизавети II) і князь Монако Альбер II.

Джерело: Ракурс


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