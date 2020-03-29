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Ракурс
Принцесса Испании и экс-министр правительства Франции умерли от коронавируса, фото — Википедия

Принцесса Испании и экс-министр правительства Франции умерли от коронавируса (ФОТО)

29 мар 2020, 13:33
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Коронавирус уносит жизни известных людей. Сегодня стало известно о смерти двоюродной сестры испанского короля Филиппа VI принцессы Марии Терезы, а также бывшего министра промышленности Франции Патрика Деведжяна.

Мария Тереза ​​умерла от коронавирусной инфекции 28 марта в возрасте 86 лет. Она является первой жертвой пандемии COVID-19 среди монарших семей в Европе. Тереза ​​была представительницей семьи Пармских Бурбонов — младшей ветви испанской королевской семьи.

О ее смерти написал в Твиттер младший брат, принц Генрих Бурбон-Пармский. У Марии Терезы не было детей, она никогда не была замужем и жила одна.

Король Филипп VI и его жена, королева Летиция, получили отрицательные результаты тестов на коронавирус. Испания сейчас находится на втором месте в мире по количеству смертей от коронавируса (более 5 тыс. человек).

Сегодня сообщили и о смерти от COVID-19 экс-министра промышленности Франции Патрика Деведжяна. Бывшему чиновнику армянского происхождения было 75 лет.

Патрик Деведжян, фото — Открытый мир

«Ракурс» писал, что коронавирусом инфицированы наследник британского престола принц Чарльз (старший сын британской королевы Елизаветы II) и князь Монако Альбер II.

Источник: Ракурс


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