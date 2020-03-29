Принцесса Испании и экс-министр правительства Франции умерли от коронавируса (ФОТО)https://racurs.ua/n135928-princessa-ispanii-i-eks-ministr-pravitelstva-francii-umerli-ot-koronavirusa-foto.htmlРакурс
Коронавирус уносит жизни известных людей. Сегодня стало известно о смерти двоюродной сестры испанского короля Филиппа VI принцессы Марии Терезы, а также бывшего министра промышленности Франции Патрика Деведжяна.
Мария Тереза умерла от коронавирусной инфекции 28 марта в возрасте 86 лет. Она является первой жертвой пандемии COVID-19 среди монарших семей в Европе. Тереза была представительницей семьи Пармских Бурбонов — младшей ветви испанской королевской семьи.
О ее смерти написал в Твиттер младший брат, принц Генрих Бурбон-Пармский. У Марии Терезы не было детей, она никогда не была замужем и жила одна.
Король Филипп VI и его жена, королева Летиция, получили отрицательные результаты тестов на коронавирус. Испания сейчас находится на втором месте в мире по количеству смертей от коронавируса (более 5 тыс. человек).
Сегодня сообщили и о смерти от COVID-19 экс-министра промышленности Франции Патрика Деведжяна. Бывшему чиновнику армянского происхождения было 75 лет.
«Ракурс» писал, что коронавирусом инфицированы наследник британского престола принц Чарльз (старший сын британской королевы Елизаветы II) и князь Монако Альбер II.