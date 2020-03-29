Топ-чиновники на время пандемии будут получать пол-зарплаты — Шмыгаль, фото — Главком

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Зарплаты чиновников Кабинета министров, а также других органов власти на время пандемии и борьбы с коронавирусом сократятся минимум вдвое.

О таком шаге в процессе секвестра государственного бюджета на 2020 год заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновники должны понимать ситуацию и «затянуть пояса», начать пересмотр госбюджета с себя, — написал Шмыгаль 29 февраля в своем телеграм-канале.

Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату свыше 10 минимальных зарплат, установленных в стране, (сейчас это 47 тыс. грн), получали только половину этой суммы. Исключение премьер предлагает сделать только работникам, задействованным в мерах борьбы с COVID-19 и мероприятиях обеспечения нацбезопасности и обороны.

Кроме того, Шмыгаль намерен на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждение руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

Напомним, что сегодня руководитель Кабмина сообщил, что в правительстве вышли на финишный вариант законопроекта, в котором обусловят сокращение расходов госбюджета в связи с борьбой с пандемией коронавируса.