Коронавирус в Украине: "легких" больных будут лечит дома, фото — Ракурс

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Лечение коронавирусной болезни в Украине изменяется. Министерство здравоохранения обновило стандарты оказания медицинской помощи таким больным.

Больных COVID-19, у которых заболевание проявляется в «легкой форме», отныне не будут везти в больницы. О такой новации сообщил 29 марта на брифинге сообщил главный санитарный врач, первый заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

В министерстве обновили стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19 и Украина с 29 марта работает по новым стандартам медицинской помощи. Новация предполагает также введение так называемой клинического сортировки. В больницы будут отвозить больных со средней и тяжелой степенью течения болезни.

Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным наблюдением, — сообщил Ляшко.

Напомним, что в Киеве по состоянию на утро 29 марта обнаружили 82 случая инфицирования. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки зафиксировали 109 новых случаев. Коронавирусную болезнь обнаружили уже фактически во всех областях страны.