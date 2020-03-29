«Девушка красивая, очень сильно хочет руководить»: опальный «слуга» обвинил Ермака в торговле должностями, скриншот видео

https://racurs.ua/n135931-devushka-krasivaya-ochen-silno-hochet-rukovodit-opalnyy-sluga-obvinil-ermaka-v-torgovle.html

Ракурс

Компромат на брата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака обнародовал в Фейсбук нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос. На пяти видеозаписях человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы ОП, проводит летом и осенью 2019 года переговоры относительно трудоустройства неназванных лиц на должности в органах власти.

Это видеодоказательства того, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве, — прокомментировал Гео Лерос выложенные в сеть ролики и посоветовал Ермаку «лучше уйти, пока по-хорошему».

На роликах указано, что они сняты 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года.

— Девочка красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК «Украина», или «Внешэкспоцентр».

— Если красивая и в теме, то все легко, — такой диалог ведет человек, похожий на брата Ермака с неизвестным.

В разговорах фигурируют должности на Киевской таможни, в Министерстве инфраструктуры, «Укрзализныце», а также суммы, которые предлагается заплатить.

На одном из видео якобы Денис Ермак беседует с человеком, который претендует на должность заместителя министра инфраструктуры и хочет курировать «Укрзализныцю».

Мы же по-честному все делаем… Он может заартачиться, мол, «вы приводите людей, а мне с ними разбираться». Иди в туалет, сумку (с деньгами — «Ракурс») возьми с собой, там закроемся, это будет правильно, — говорится в одном из диалогов на записях.

Напомним, что Лерос, которого Зеленский уволил с должности советника, на прошлой неделе обвинил Ермака в предательстве национальных интересов и жестко раскритиковал его. Ранее он подписывал письмо с требованием к президенту не создавать консультативную группу в пределах ТКГ, о которой договорился с боевиками ДНР-ЛНР Ермак. Кроме того, Лерос был одним из депутатов, которые требуют принять так называемый «антиколомойский» закон.