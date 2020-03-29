Ермак готовит заявление в СБУ из-за скандала с торговлей должностями. Фото: Офис президента

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Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента, сегодня подаст заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) против народного депутата от «Слуги народа» Гео Лероса, который ранее обвинил брата Ермака в торговле должностями.

Глава Офиса президента хочет, чтобы было проведено всестороннее расследование касательно того, как были сделаны опубликованные нардепом видео, достоверны ли они, а также по чьему заказу они были сделаны и как оказались у Лероса. Об этом глава ОП сообщил на своей странице в Facebook.

Андрей Ермак отметил, что его брат — доброволец, который в 2014 году участвовал в боях на Донбассе, а его семья — «честные и порядочные люди», поэтому он не позволит обливать их грязью.

Также глава офиса Зеленского обратился к Леросу. По его словам, нардеп «перешел „красные линии“, за которыми начинается деградация личности».

Очень печально, что такой, как ты, оказался в партии «Слуга народа» среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям, — добавил глава ОП, обращаясь к нардепу.

Напомним, народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы ОП, проводит летом и осенью 2019 года переговоры относительно трудоустройства неназванных лиц на должности в органах власти.

Как сообщал «Ракурс», Лерос, которого Зеленский уволил с должности советника, на прошлой неделе обвинил Ермака в предательстве национальных интересов и жестко раскритиковал его.