Из-за коронавируса правительство сократит расходы на спорт, но «Суспильне» будет работать. Фото: 24 канал

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Кабинет министров Украины завершил предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год, в новой редакции законопроекта сохранены расходы на инфраструктуру, культуру и образование.

В частности, правительство планирует выделить 1,2 млрд грн на финансирование общественного вещателя, поэтому работе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) ничего не грозит. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, на финансирование НОТУ правительство выделяет 1,2 млрд грн, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году. В то же время отменены Олимпийские игры и «Евровидение», которые обычно транслирует «Суспильне» и на которые в бюджете закладывались дополнительные средства.

Поэтому предложенные изменения не должны быть существенно ощутимыми для «Суспильного», — отметил Шмыгаль.

Также, по его словам, удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского института книги и на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 млн грн). Почти в полном объеме сохранена финансовая поддержка национальных театров (1,2 млрд грн).

Государственному агентству по вопросам кино правительство выплатит 60% средств от того бюджета, который был выделен на 2020 год. Однако Шмыгаль обещает, что когда ситуация стабилизируется, расходы пересмотрят.

А вот на спорте правительство хочет сэкономить. По словам Шмыгаля, в этом году в мире отменены почти все спортивные соревнования, поэтому и расходы на эту сферу предлагают сократить.

Премьер-министр добавил, что расходы стабилизационного фонда будут направлены на дополнительные выплаты медицинским и другим сотрудникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусным заболеванием, выплаты пенсионерам и украинцам, которые из-за распространения этого заболевания потеряли работу, а также на предоставление финансовой помощи бизнесу.

Напомним, в первом опубликованном на этой неделе проекте изменений в бюджет Министерство финансов планировало лишить финансирования ряд институтов в сфере культуры из-за карантина. Так, финансирование Госкино хотели сократить на 750 млн грн, Украинского культурного фонда — на 500 млн грн, Института книги — на 150 млн грн, направление туризма — на 240 млн грн.