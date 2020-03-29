Из-за коронавируса в мире могут закончиться презервативы. Фото: pexels

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Пандемия коронавируса может привести к дефициту презервативов в мире. Крупнейший в мире производитель презервативов Karex Bhd., который изготовляет каждый пятый презерватив, предупредил о глобальном дефиците в связи с падением поставок почти на 50%.

Нынешние запасы рассчитаны еще на два месяца. Об этом со ссылкой на данные компании сообщает Bloomberg.

Основные производственные мощности компании находятся в Китае и Индии, которые сильно пострадали от пандемии. В Малайзии Karex Bhd. была вынуждена на неделю остановить свою работу в связи с карантином. 27 марта работа была восстановлена, но в ограниченном режиме.

Также в компании сообщают, что причиной дефицита продукции могут стать карантинные ограничения, которые страны вводят по всему миру. Теперь презервативы стало сложнее экспортировать.

В то же время спрос на них сильно вырос, ведь люди остаются дома, но воздерживаются от рождения детей из-за неопределенного будущего, сказал исполнительный директор группы компаний Karex Го Миа Киат.

Компания Karex Bhd. производит продукцию для бренда Durex, а также выпускает собственную линейку презервативов. Она выпускает более 5 млрд презервативов в год и экспортирует их в более чем 140 стран.

Напомним, ранее бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно пользоваться презервативами.