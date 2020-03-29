Зеленський закликав депутатів проголосувати за ринок землі. Фото: ОП

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Володимир Зеленський, президент України, напередодні позачергового засідання Верховної Ради, яке відбудеться завтра, записав відеозвернення, у якому наголосив на важливості прийняття законопроекту про відкриття ринку землі і законопроекту, який забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

За його словами, ці закони життєво важливі, адже після їх ухвалення Україна зможе отримати щонайменше 10 млрд долл. від Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Відповідне звернення він опублікував у Facebook.

Ця допомога потрібна Україні для стабілізації економіки та подолання кризи. Якщо ж народні депутати не проголосують за ці законопроекти, Україну чекає занепад економіки й загроза дефолту. Саме тому Зеленський закликав депутатів обрати «правильний шлях».

Ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми й уряд свій шлях обрали. Тепер -— черга за народними депутатами. Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє — ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Оберіть завтра правильний шлях, — закликав президент.

Також у своєму відеозверненні Зеленський традиційно розповів про новини з боротьби з коронавірусом. Він нагадав, що сьогодні прилетів літак з Китає, який привіз 2 млн масок для населення, 300 тис. респіраторів та 35 тис. захисних костюмів. Вантаж уже направили до регіонів. Сьогодні літак знову вилетить за наступним вантажем. Також Україна очікує на прибуття 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу.

З вівторка починають роботу регулярні літаки, які доставлятимуть засоби захисту та медичне обладнання. Усі рейси будуть здійснюватися регулярно і до повного забезпечення усім необхідним наших лікарень та наших аптек, — зазначив Зеленський.

Також він нагадав, що усі українці, що повернуться з-за кордону після 28 березня, мають пройти обов’язкову двотижневу обсервацію. Наразі готуються місця для обсервації, зокрема, це можуть бути деякі готелі.

Окрім того, Зеленський анонсував запуск проекту «Всеукраїнська школа онлайн». Це проект, який допоможе учням навчатися під час карантину. Він передбачає онлайн-уроки з усіх дисциплін. Старт проекту запланований на 6 квітня. Транслюватимуть їх на телеканалах, а також у Facebook та YouTube.

Нагадаємо, Верховна Рада 30 березня збереться на позачергове засідання. Парламент може розглянути законопроект про відкриття ринку землі і законопроект, який забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Також Рада може затвердити кандидатури декількох міністрів, серед яких глави Мінкульту, МОЗ та Міненергетики.