Рада сьогодні розгляне відставки очільників МОЗ та Мінфіну, а також зміни до держбюджету, фото — "РБК-Україна"

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Порядок денний роботи Ради на позачерговому засіданні, яке відбудеться сьогодні о 14.00, включає розгляд відставки очільників Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів, а також зміни до держбюджету на 2020 рік.

Парламент може відправити сьогодні у відставку міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров’я Ігоря Ємця, призначити замість них відповідно Сергія Марченка і Максима Степанова. Крім того, Кабмін може отримати й міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. Це місце було вакантним ще з моменту відставки уряду Олексія Гончарука. Міністерство може очолити Ольга Буславець.

Депутати розглянуть також законопроект № 3279, який вносить зміни до держбюджету-2020. Земельного законопроекту у порядку денному немає, як і так званого «антиколомойського закону», який забороняє повертати колишнім власникам націоналізовані банки. Але законопроект № 3260, який сьогодні буде в Раді, передбачає скорочення термінів подачі альтернативних проектів до законопроекту про гарантії неповернення банків колишнім власникам. Це дозволить пришвидшити розгляд урядової пропозиції щодо «банківського закону».

Увечері 29 березня в Раді відбулася зустріч керівників фракцій та груп, уряду та парламенту, на якій остаточно сформували питання для розгляду. Порядок денний надиктували депутатам криза навколо карантину, пандемія та ознаки фінансової кризи, що насувається на країну.

Отож, сьогодні в Раді мають намір розглянути законопроект № 3268 про забезпечення лікування коронавірусної хвороби Covid-19, № 3275 — про додаткові соціальні та економічні гарантії через поширення коронавірусної хвороби Covid-19, № 3271 — про кримінальну відповідальність за контрабанду товарів протиепідемічного призначення, № 3276 — про особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на період карантину.

Рада обоговорить і формат своєї роботи на період карантину. Йдеться про постанову № 3278, яка безстроково скасовує пленарні засідання до кінця карантину, а також № 3277 — про онлайн-засідання комітетів Верховної Ради на період карантину.

Учора президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні закликав Раду проголосувати за видозмінений закон про землю на позачерговому засіданні, що дозволить отримати підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 млрд дол.

Водночас керівник фракції монобільшості «Слуги народу» Давид Арахамія заявляв, що 30 березня може відбутися відразу два позачергових засідання парламенту.