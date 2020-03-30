Коронавирус в мире. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/n135947-kitayskiy-koronavirus-v-mire-uje-bolee-730-tys-zarajennyh-karta.html

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Китайский коронавирус SARS-Cov-2 проник в организм уже 731 тыс. 738 человек.

По состоянию на 30 марта в мире зарегистрировали 34 тыс. 151 смерть. Еще 157 тыс. 324 человека выздоровели и были выписаны из больниц. По количеству инфицированных сейчас лидируют Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщается на ресурсе BNONews.

В Соединенных Штатах зафиксировали заражение 143 тыс. 578 человек и смерть 2 тыс. 562 человек. В Италии уже 97 тыс. 689 инфицированных, число умерших ужасает — 10 тыс. 779 человек. Китай в тройке стран, где фиксируется наибольшее количество зараженных — 81 тыс. 470 человек, умерших — 3 тыс. 304 человека.

Стремительно растет количество зараженных в Испании и Германии — 80 тыс. 110 человек и 63 тыс. 150 больных соответственно. Во Франции уже 40 тыс. 174 инфицированных.

За последние сутки в штате Нью-Йорк зарегистрировали 1 тыс. 166 новых случаев, в Калифорнии 521 новый случай и восемь новых смертей, 504 новые случая и одна новая смерть в штате Вашингтон.

Между тем Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 31 новом случае по всей материковой части, за исключением провинции Хубэй. Из этого числа 30 человек коронавирусом заразились за пределами КНР.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились уже 475 человек, за последние сутки инфицировались 57 человек. Также зафиксировано 10 летальных случаев. Успешное лечение прошли шесть человек, которые уже выздоровели.