Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине заразились уже 475 человек.

В Украине 29 марта зафиксировали 57 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Также зафиксировали 10 летальных случаев. При этом шесть человек уже выздоровели и повторное исследование не выявило вируса в организме. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

В министерстве добавили, что на территории страны предусмотрены 240 медицинских учреждений для госпитализации для пациентов, состояние которых ухудшается. Эти больницы выбирали Минздрав, Национальная служба здоровья Украины совместно с руководителями областных государственных администраций.

В ведомстве уверяют, что госпитализированные из-за заражения коронавирусом лица будут получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, не будут пересекались с зараженными коронавирусом пациентами и будут безопасно лечиться.

Напомним, в Украине за 29 марта зафиксировали 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным Центра общественного здоровья, за сутки было зафиксированы 109 новых случаев.