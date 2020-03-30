Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135945-koronavirus-v-ukrayini-za-ostannu-dobu-infikuvalysya-sche-57-osib-zrosla-kilkist-pomerlyh.html

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Коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні заразилися вже 475 осіб.

За 29 березня в Україні зафіксовано 57 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Також зафіксовано 10 летальних випадків. При цьому шестеро осіб вже видужали і повторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

У міністерстві додали, що на території країни передбачено 240 медичних закладів для госпіталізації для пацієнтів, стан яких погіршується. Ці лікарні обирали МОЗ, Національна служба здоров’я України спільно з керівниками обласних державних адміністрацій.

У відомстві запевняють, що госпіталізовані через зараження коронавірусом особи отримуватимуть всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану. А ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, будуть безпечно лікуватися, оскільки не будуть перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами.

Нагадаємо, в Україні за 29 березня зафіксовано 418 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Центру громадського здоров’я, за добу було зафіксовано 109 нових випадків.