Глави МОЗ та Мінфіну подали у відставку. Фото: Ірина Геращенко

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Кабінет міністрів України може змінити свій склад. Народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що глава Міністерства охорони здоров’я Ілля Ємець та міністр фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

Вона зазначила, що «другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів», адже міністри фінансів і охорони здоров’я у розпал пандемії коронавірусу подали у відставку. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Геращенко додала, що на нараді керівництва Верховної Ради, яке проходить увечері 29 березня, відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я — Максимом Степановим і міністра фінансів — Сергієм Марченком.

Запитала в кандидата на посаду глави Міненерго про її ставлення до торгівлі енергоносіями з РФ, яку запровадили «слуги». Пані Ольга сказала, що це було помилкове рішення! Яке дорого обійшлося українській економіці, — додала Геращенко.

Також нардеп розповіла, що на засіданні керівництва Верховної Ради з керівниками фракцій та груп був погоджений порядок денний позачергового засідання. Народні депутати планують розглянути 11 питань, зокрема нові законопроекти щодо боротьби з коронавірусом та підтримку медиків, законопроект про відкриття ринку землі та проект закону про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Також будуть розглянуті зміни до держбюджету.

Щодо землі, то на рік відтерміновується його (закону — ред.) введення, вилучається дерибан державних 10 млн гектарів землі, залишається право селянам і фермерам продавати свої паї і землю, — зазначила нардеп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав депутатів проголосувати за відкриття ринку землі на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня, адже це дозволить Україні отримати щонайменше 10 млрд дол. допомоги від МВФ і Світового банку.