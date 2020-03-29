Главы Минздрава и Минфина подали в отставку. Фото: Ирина Геращенко

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Ракурс

Кабинет министров Украины может изменить свой состав. Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Она отметила, что «второе правительство Зеленского побило рекорды скорости смены министров», ведь министры финансов и здравоохранения в разгар пандемии коронавируса подали в отставку. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Геращенко добавила, что на совещании руководства Верховной Рады, которое проходит вечером 29 марта, нардепы встретились с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, министра здравоохранения — Максимом Степановым и министра финансов — Сергеем Марченко.

Спросила у кандидата на должность главы Минэнерго об ее отношении к торговле энергоносителями с РФ, которую ввели «слуги». Ольга сказала, что это было ошибочное решение! Которое дорого обошлось украинской экономике, — добавила Геращенко.

Также нардеп рассказала, что на заседании руководства Верховной Рады с руководителями фракций и групп была согласована повестка дня внеочередного заседания. Народные депутаты планируют рассмотреть 11 вопросов, в том числе новые законопроекты по борьбе с коронавирусом и поддержку медиков, законопроект об открытии рынка земли и проект закона о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам. Также будут рассмотрены изменения в госбюджет.

Касательно земли, на год откладывается его (закона — ред.) введение, изымается дерибан государственных 10 млн гектаров земли, остается право фермерам продавать свои паи и землю, — отметила нардеп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов проголосовать за открытие рынка земли на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта, ведь это позволит Украине получить не менее 10 млрд долл. помощи от МВФ и Всемирного банка.