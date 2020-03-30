Коронавірус у світі. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/ua/n135947-kytayskyy-koronavirus-u-sviti-vje-ponad-730-tys-zarajenyh-karta.html

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Китайський коронавірус SARS-Cov-2 проник у організм вже 731 тис. 738 осіб.

Станом на 30 березня у світі зареєстрували 34 тис. 151 смерть. Ще 157 тис. 324 особи видужали й були виписані з лікарень. За кількістю інфікованих наразі лідирують Сполучені Штати Америки. Про це повідомляється на ресурсі BNONews.

У Сполучених Штатах зафіксували зараження 143 тис. 578 осіб та смерть 2 тис. 562 осіб. В Італії вже 97 тис. 689 інфікованих, кількість померлих жахає - 10 тис. 779 осіб. Китай у трійці країн, де фіксується найбільша кількість заражених — 81 тис. 470 осіб, померлих — 3 тис. 304 особи.

Стрімко зростає кількість заражених в Іспанії та Німеччини — 80 тис. 110 осіб та 63 тис. 150 хворих відповідно. У Франції вже 40 тис. 174 інфікованих.

За останню добу у штаті Нью-Йорк зареєстровано 1 тис. 166 нових випадків, у Каліфорнії 521 новий випадок та вісім нових смертей, 504 нові випадки та одна нова смерть у штаті Вашингтон.

Тим часом Національна комісія з охорони здоров’я Китаю повідомила про 31 новий випадок по всій материковій частині, за винятком провінції Хубей. З цього числа 30 осіб коронавірусом заразилися поза межами КНР.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, в Україні коронавірусною інфекцією COVID-19 заразилися вже 475 осіб, за останню добу інфікувалися 57 людей. Також зафіксовано 10 летальних випадків. Успішне лікування пройшли шестеро осіб, які вже видужали.