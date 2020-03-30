Курс валют встановив НБУ. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n135946-kurs-valut-na-30-bereznya-dolar-ta-ievro-povzut-vgoru-infografika.html

Ракурс

Офіційний курс гривні до іноземної валюти на 30 березня встановив Національний банку України.

Сьогодні американський долар зміцнив свої позиції, оскільки Нацбанк ослабив гривню на 5 коп. Станом на ранок 30 березня 1 дол. коштує 28 грн. 18 коп. Щодо європейської валюти, то вона теж подорожчала — 1 євро коштує 30 грн 90 коп. (+ 4 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем). Про це свідчать дані, опубліковані на веб-сторінці НБУ.

Польський злотий теж подорожчав і продається за 6 грн 83 коп. Російський рубль коштує 0,35 грн. Ціна чеської крони сьогодні 1 грн 13 коп., а фунт стерлінгів теж зріс у ціні й продається за 34 грн 49 коп.

В НБУ нагадали, що 27 березня продали на міжбанківському валютному ринку 16 млн дол. Зазначається, що фінансовий регулятор на минулому тижні тричі виходив на ринок з інтервенціями для згладжування курсових коливань. Загалом було продано майже 80 млн дол. Курс гривні на міжбанку продовжував коливатися на рівні близько 28 грн за 1 дол.

Наголошувалося, що українці стали менше купувати валюти, а наприкінці минулого тижня навіть стали більше продавати, чим купувати. Нацбанк заявив, що основний попит на валюту формують українські компанії, але він загалом врівноважується пропозицією валюти з боку експортерів.

Нагадаємо, в останні банківський день минулого тижня американський долар коштував 28 грн. 13 коп, а 1 євро торгувалося за 30 грн 86 коп.