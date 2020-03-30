Курс валют установил НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны к иностранной валюте на 30 марта установил Национальный банк Украины.

Сегодня американский доллар укрепил свои позиции, поскольку Нацбанк ослабил гривну на 5 коп. По состоянию на утро 30 марта 1 долл. стоит 28 грн. 18 коп. Относительно европейской валюты, то она тоже подорожала — 1 евро стоит 30 грн 90 коп. (+ 4 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на веб-странице НБУ.

Польский злотый тоже подорожал и продается за 6 грн 83 коп. Российский рубль стоит 0,35 грн. Цена чешской кроны сегодня 1 грн 13 коп., а фунт стерлингов тоже вырос в цене и продается за 34 грн 49 коп.

В НБУ напомнили, что 27 марта продали на межбанковском валютном рынке 16 млн долл. Отмечается, что финансовый регулятор на минувшей неделе трижды выходил на рынок с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний. Всего было продано почти 80 млн долл. Курс гривны на межбанке продолжал колебаться на уровне около 28 грн за 1 долл.

Отмечалось, что украинцы стали меньше покупать валюты, а в конце прошлой недели даже стали больше продавать, чем покупать. Нацбанк заявил, что основной спрос на валюту формируют украинские компании, но он в целом уравновешивается предложением валюты со стороны экспортеров.

Напомним, в последние банковский день прошлой недели американский доллар стоил 28 грн. 13 коп, а 1 евро торговалось за 30 грн 86 коп.