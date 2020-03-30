У день важливого позачергового засідання Разумков зібрав погоджувальну раду парламенту, скріншот відео

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Погоджувальна рада керівників фракцій та груп українського парламенту відбувається уранці 30 березня. Спікер Дмитро Разумков зібрав її у день важливого позачергового засідання парламенту, яке розпочнеться о 14.00.

Нагадаємо, що керівництво парламенту та Кабміну вже декілька днів домовляється про комплекс заходів, які необхідно здійснити, щоб втримати ситуацію в країні під контролем. Йдеться і про антипандемічні заходи, і про закони, на ухваленні яких наполягає МВФ, і про скорочення видатків держбюджету.

Саме всі ці закони, окрім земельного і так званого «антиколомойського» банківського законопроекту, є в порядку денному Ради на 30 березня. Крім того, сьогодні в Раді можуть розглянути питання відставки і призначення кількох нових міністрів.