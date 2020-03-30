Хворим «слугам» пропонують прийти на засідання Ради у захисних костюмах. Фото: Укрінформ

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Верховна Рада 30 березня збереться на позачергове засідання, де планує ухвалити низку законопроектів, а також призначити нових міністрів. Проте близько 30 народних депутатів з найбільшої фракції парламенту «Слуга народу» не зможуть взяти участі у засіданні, адже деякі з них інфіковані коронавірусом або іншими хворобами, інші — перебувають на самоізоляції.

Цим народним депутатам можуть запропонувати взяти участь у засіданні Ради в захисних костюмах. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає «РБК-Україна».

За його словами, така пропозиція буде винесена, якщо у фракції не вистачатиме голосів для прийняття того чи іншого рішення. Так інфіковані депутати зможуть прийти до Ради і проголосувати.

Арахамія також зазначив, що не всі з цих 30 народних депутатів інфіковані коронавірусом. Деякі з них просто хворіють, інші — перебувають на самоізоляції чи карантині. Зараз у фракції залишаються 215−220 осіб, які будуть на засіданні.

Як повідомлялося, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 30 березня о 14.00. Порядок денний включає розгляд відставки керівників Міністерства охорони здоров’я і Міністерства фінансів, а також зміни до держбюджету на 2020 рік. Окрім того, Рада розгляне низку законопроектів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.