Коронавірусний карантин. Фото: Ракурс

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Ракурс

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу міністра охорони здоров’я Іллі Ємця щодо посилення карантинних заходів через коронавірус.

Уряд ухвалив постанову на позачерговому засіданні, яке відбулося 29 березня. Вона передбачає, що осіб, які мали контакт із зараженими або хворіють на коронавірус та не потребують госпіталізації, покладуть обов’язок дотримуватись режиму самоізоляції. Про це 30 березня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

Особи, що відвідували країни/регіони із місцевою передачею вірусу в громаді (крім водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2), вважаються такими, що мали контакт з хворим на зазначену хворобу, і підлягають обов’язковій обсервації (ізоляції) протягом 14 днів після перетину державного кордону у спеціалізованих закладах, які визначаються Київською міською, обласними державними адміністраціями, — йдеться у затверджених змінах.

Кабмін дав доручення обласним державним адміністраціям та КМДА забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.

Також постанова передбачає, що до 5 квітня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України повинне розробити та впровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.

Нагадаємо, в Україні вже 475 осіб заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19. За вчорашню добу було 57 лабораторно підтверджених випадків, одна людина померла.