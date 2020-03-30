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Коронавирусный карантин. Фото: Ракурс

Самоизоляция для туристов и заробитчан и электронное отслеживание: Кабмин усилил карантин в Украине (ДОКУМЕНТ)

30 мар 2020, 10:27
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Кабинет министров Украины поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца об усилении карантинных мероприятий из-за коронавируса.

Правительство приняло постановление на внеочередном заседании, которое состоялось 29 марта. Она предусматривает, что на лиц, которые имели контакт с зараженными или болеют на коронавирус и не нуждаются в госпитализации, возложат обязанность соблюдать режим самоизоляции. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Лица, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в общине согласно ситуационных отчетов ВОЗ, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территории Украины.

Лица, посещавшие страны/регионы с местной передачей вируса в общине (кроме водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований считать, что они были в контакте с лицом, больным острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2), считаются такими, что имели контакт с больным на указанную болезнь, и подлежат обязательной обсервации (изоляции) в течение 14 дней после пересечения государственной границы в специализированных заведениях, которые определяются Киевской городской, областными государственными администрациями, — говорится в утвержденных изменениях.

Кабмин дал поручение областным государственным администрациям и КГГА обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.

Также постановление предусматривает, что до 5 апреля 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать и внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.

Документ: правительственный портал

Документ: правительственный портал

Напомним, в Украине уже 475 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. За вчерашние сутки было 57 лабораторно подтвержденных случаев, один человек умер.

Источник: Ракурс


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