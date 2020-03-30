Болеющим «слугам» предлагают прийти на заседание в Раду в защитных костюмах. Фото: Укринформ

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Верховная Рада 30 марта соберется на внеочередное заседание, где планирует принять ряд законопроектов, а также назначить новых министров. Однако около 30 народных депутатов из самой большой фракции парламента «Слуга народа» не смогут принять участие в заседании, так как некоторые из них инфицированы коронавирусом или другими болезнями, другие — находятся на самоизоляции.

Этим народным депутатам могут предложить принять участие в заседании Рады в защитных костюмах. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «РБК-Украина».

По его словам, такое предложение будет вынесено, если во фракции не будет хватать голосов для принятия того или иного решения. Так инфицированные депутаты смогут прийти в Раду и проголосовать.

Арахамия также отметил, что не все из этих 30 народных депутатов инфицированы коронавирусом. Некоторые из них просто болеют, другие — находятся на самоизоляции или карантине. Сейчас во фракции остаются 215−220 человек, которые будут на заседании.

Как сообщалось, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 30 марта в 14.00. Повестка дня включает рассмотрение отставки руководителей Министерства здравоохранения и Министерства финансов, а также изменения в госбюджет на 2020 год. Кроме того, Рада рассмотрит ряд законопроектов, направленных на борьбу с COVID-19.