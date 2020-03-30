В Украине выросло количество инфицированных коронавирусом

https://racurs.ua/n135951-koronavirus-v-ukraine-pogibshih-uje-11-inficirovannyh-480.html

Ракурс

Коронавирусом в Украине инфицированы уже 480 человек, за сутки было зафиксировано 62 новых случая инфицирования.

Также возросло количество погибших от COVID-19. По состоянию на 10.00 в Украине зарегистрировано 11 летальных случаев, два из них — за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Случаи инфицирования зарегистрированы в 23 областях Украины, а также в городе Киев. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в столице — 102 больных, Черновицкой области — 75 случаев, Тернопольской области — 60 случаев, Черкасской области — 50 больных, Киевской области — 49 инфицированных.

По состоянию на утро 30 марта 2020 в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2 тыс. 264 сообщений о подозрении на COVID-19.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга в Киеве добавил, что 52% зараженных — женщины, 48% — мужчины. Также он отметил, что все люди, которых врачи признают контактными лицами больных коронавирусом, будут вынуждены проходить двухнедельную обсервацию.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале добавил, что в Донецкой области за последние сутки были зарегистрированы четыре новых лабораторно подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19. Все — в Мариуполе. Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин — 72 и 95 лет. Всего в Донецкой области уже шесть больных коронавирусом.

Напомним, в Кропивницком COVID-19 обнаружили у водителя маршрутного такси. Из-за этого 30 марта в областном центре временно прекращают работу автобусы четырех маршрутов.