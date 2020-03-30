В Україні розгорнули намети для сортування інфікованих коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n135957-v-ukrayini-rozgornuly-namety-dlya-sortuvannya-infikovanyh-koronavirusom.html

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Карантин в Україні через коронавірус триває, а кількість інфікованих зростає з кожним днем. У зв’язку з цим в Україні біля 240 лікарень першої хвилі для прийому хворих на коронавірус розгорнули намети, у яких будуть сортувати інфікованих COVID-19.

Ці намети розгорнули з метою недопущення всіх інфікованих у стаціонарне відділення у разі масового надходження хворих. Про це під час онлайн-брифінгу 30 березня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

У цих наметах відбуватиметься сортування хворих на тих, у кого легка форма хвороби, і хворих з важким перебігом захворювання.

У стаціонари, які в подальшому будуть ставати ізолятором, будуть запускати тільки хворих на коронавірусну хворобу, — зазначив Ляшко.

За його словами, таким чином лікарі зможуть запобігти лікарняному інфікуванню та впорядкувати легких і важких хворих.

Такі намети, зокрема, розгорнули в Дніпропетровській області. Вони з’явилися в Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Новомосковську, Кам’янському та інших містах області.

Зараз в Україні є 240 лікарень, які готові приймати хворих на коронавірус. Надалі до цих лікарнях можуть додаватися приватні лікарні, інші установи виконавчої влади, МВС, СБУ, Академії меднаук.

Віктор Ляшко додав, що в проведенні масового тестування на коронавірус немає сенсу, адже є інкубаційний період — у цей час тест може показати негативний результат. Проте він закликав повідомляти на гарячі лінії про кожну відмову у тестуванні на коронавірус. Ляшко зазначив, що в Україні вже створені 567 мобільних бригад, які будуть локально забирати зразки для тестування і відвозити їх до лабораторії.

Також головний санітарний лікар зазначив, що для медиків ввели онлайн-курси, створили гарячі лінії для консультацій, щоб вони знали, як працювати з інфікованими коронавірусом. Окрім того, майже готова онлайн-платформа, де національні експерти України зможуть співпрацювати з європейськими фахівцями.

Як повідомлялося, коронавірусом в Україні станом на 10.00 30 березня інфіковані вже 480 осіб, за добу було зафіксовано 62 нових випадки захворювання. Найбільша кількість випадків зареєстрована в Києві — 102 хворих, Чернівецькій області — 75 випадків, Тернопільській області — 60 випадків, Черкаської області — 50 хворих, Київської області — 49 інфікованих.