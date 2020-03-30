Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Отель «Казацкий» в Киеве разместил 100 туристов, которые прибыли из Бали и Катара.

Эти украинцы должны здесь пройти двухнедельную обсервацию. Прибывших на трех автобусах доставили в отель. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер карантина. За это им выписали штрафы. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что этот отель сейчас практически законсервирован. Персонал работает в защитных костюмах. Отмечается, что прибывшие из Бали и Катара украинцы должны соблюдать режим и находиться в номерах. Продукты им будут приносить к номерам.

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, под отелем уже находится министр инфраструктуры Владислав Крыклий. Чиновник отмечает, что решает организационные вопросы. Во дворе отеля дежурят медики в костюмах, полиция и Национальная гвардия. Вещи родственникам, которые будут находиться на карантине, люди передают через медиков, таким же способом передают еду курьеры.

Тем временем Telegram-канал «Политика Страны» пишет, что часть украинцев, прибывших с Бали, еще находятся в самолете. По словам пассажира Ростислава Русакова, туристы готовы находиться дома на самоизоляции, лишь бы их не селили на обсервацию в отель. Заявляет, что люди боятся там заразиться.

Пришел юрист компании SkyUp вместе с полицией, пограничниками. Пытаются нас выманить с самолета и посадить в автобус, потому что мы не можем находиться тут, так как это режимный объект. Но это автобусы не аэропорта, а те, которые нас отвезут только в отель «Казацкий» или в Пущу Водица. Без остановок и варианта выхода, как сделали с предыдущей группой людей. Им главное от нас избавиться, чтобы мы вышли из самолета и передать на попечение государства. Мы пытаемся найти честное, логичное решение. Мы готовы закрываться дома, сделать анализы и побыть на обсервации до момента, когда придут результаты анализов. Это тоже компромиссный вариант. Мы не предъявляем жестких ультиматумов, мы просто не хотим заразиться в отеле, где уже много людей. Плюс в отелях не совсем комфортные условия проживания, — отмечает Русаков.

Издание «Обозреватель» пишет, что часть пассажиров с Бали до сих пор находятся на борту самолета. Более 100 туристов настроены сидеть в самолете до тех пор, пока их не отпустят домой. На карантин в отеле они идти не хотят. Турист Владимир Балич рассказал, что люди на борту находятся в тяжелых условиях — без продуктов, туалета и свежего воздуха.

Напомним, украинские туристы, которые прилетели с Бали чартерным рейсом PQ398, заявляют, что им предлагают платную обсервацию и не выпускают из самолета, пока они не подпишут такие документы.