"Плівки Єрмака": журналісти встановили оператора, помічника та «клієнтів» брата голови офісу Зеленського, Фейсбук Н.Седлецької

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«Плівки Єрмака» струсонули політичну ситуацію в Україні у розпал пандемії і напередодні ключових голосувань в Раді. Журналісти встановили ймовірних фігурантів розмов.

Як виявилося, корупція на найвищому рівні усе ж триває, попри запевнення президента про чесність його команди. В мережі вслід за «плівками з ДБР», «плівками Гончарука» з’явилися й «записи Єрмака». Учора нардеп зі «Слуги народу» Гео Лерос опублікував відеозаписи, зроблені прихованою камерою, на яких фігурує брат голови Офісу президента Денис Єрмак. Депутат стверджує, що той торгував посадами у владі.

На записах видно, як Денис Єрмак зустрічається з різними кандидатами і проводить співбесіди на державні посади у різних сферах. Він розповідає, що його брат — помічник президента, і сам він теж давно і добре знайомий з Володимиром Зеленським.

«Схеми», які раніше отримали від Лероса 20 годин записів, встановлювали ключових фігурантів, включно з особою, яка здійснювала запис. Журналісти повідомили, що на записах відсутня чітко зафіксована передача грошей безпосередньо самому Денису Єрмаку. Але його помічник і автор зйомки детально обговорюють, скільки коштуватиме кандидату та чи інша посада, і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови ОП.

Помічники і «оператор» Єрмака

«Схеми» з’ясували, що помічника Єрмака звати Сергій Шумський. Саме він складає графік зустрічей та погоджує їхніх учасників. У розмовах він розповідає, що його мета — отримання грошей. Після однієї з зустрічей він детально описує як розподілились кошти лише за її організацію: «Я себе вот с этой суммы беру трешку, Денису идет пятерка. почему? Потому что мы ушли в сторону — а он дальше ху*рит».

Шумський — з Червонограда, вони з Денисом Єрмаком разом отримували відзнаку роти «Донецьк» полку «Дніпро-1» у 2016 році. У жовтні минулого року Денис Єрмак та Сергій Шумський заснували разом громадську організацію «Українське бюро національного розвитку». В одному з відео йшлося про такі наміри, аби можна було «не парячись, людей заводити» та вносити «суто благодійні внески на ГО».

«Схемам» також вдалось встановити особу, яка здійснювала запис. Його звати Дмитро Штанько. Йому 39 років, він з Харкова, закінчив тамтешній університет внутрішніх справ. Журналісти відзначають, що поки складно сказати, хто і що рухало автором зйомки Штаньком — він працював за власною ініціативою, чи на приватне замовлення, чи записи здійснювались в рамках роботи правоохоронних органів?

«Клієнти» брата голови ОП

Також журналістам вдалося встановити фігурантів записів, які, ймовірно, зустрічалися з Єрмаком.

Руслан Комар-Чорний восени 2019 року подавав декларацію кандидата на посаду голови Тернопільської ОДА. На записах саме він нібито обговорює з Єрмаком можливість обійняти цей пост. За Януковича Комар-Чорний керував одним із районів Тернопільщини. Зрештою, Зеленський призначив іншу людину на посаду голови ОДА.

Комар-Чорний не захотів коментувати відео, попросив скинути його на телефон, а згодом на повідомлення не відповідав.

Інший фігурант — Анатолій Хмільківський, який упродовж 2015−2017 років керував агентством із розвитку Черкаської обласної ради. На відео обговорюється можливість його роботи на посаді заступника голови Одеської ОДА.

Нагадаємо, що очільник Офісу президента вже заявив, що подасть заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з його братом Денисом. Заявляючи про звернення до правоохоронців, Єрмак наголосив, що хоче «всебічного розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися».