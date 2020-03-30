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Ракурс
"Плівки Єрмака": журналісти встановили оператора, помічника та «клієнтів» брата голови офісу Зеленського, Фейсбук Н.Седлецької

«Плівки Єрмака»: журналісти встановили оператора, помічника та «клієнтів» брата голови офісу Зеленського (ФОТО)

30 бер 2020, 13:06
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«Плівки Єрмака» струсонули політичну ситуацію в Україні у розпал пандемії і напередодні ключових голосувань в Раді. Журналісти встановили ймовірних фігурантів розмов.

Як виявилося, корупція на найвищому рівні усе ж триває, попри запевнення президента про чесність його команди. В мережі вслід за «плівками з ДБР», «плівками Гончарука» з’явилися й «записи Єрмака». Учора нардеп зі «Слуги народу» Гео Лерос опублікував відеозаписи, зроблені прихованою камерою, на яких фігурує брат голови Офісу президента Денис Єрмак. Депутат стверджує, що той торгував посадами у владі.

На записах видно, як Денис Єрмак зустрічається з різними кандидатами і проводить співбесіди на державні посади у різних сферах. Він розповідає, що його брат — помічник президента, і сам він теж давно і добре знайомий з Володимиром Зеленським.

«Схеми», які раніше отримали від Лероса 20 годин записів, встановлювали ключових фігурантів, включно з особою, яка здійснювала запис. Журналісти повідомили, що на записах відсутня чітко зафіксована передача грошей безпосередньо самому Денису Єрмаку. Але його помічник і автор зйомки детально обговорюють, скільки коштуватиме кандидату та чи інша посада, і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови ОП.

Помічники і «оператор» Єрмака

«Схеми» з’ясували, що помічника Єрмака звати Сергій Шумський. Саме він складає графік зустрічей та погоджує їхніх учасників. У розмовах він розповідає, що його мета — отримання грошей. Після однієї з зустрічей він детально описує як розподілились кошти лише за її організацію: «Я себе вот с этой суммы беру трешку, Денису идет пятерка. почему? Потому что мы ушли в сторону — а он дальше ху*рит».

Шумський — з Червонограда, вони з Денисом Єрмаком разом отримували відзнаку роти «Донецьк» полку «Дніпро-1» у 2016 році. У жовтні минулого року Денис Єрмак та Сергій Шумський заснували разом громадську організацію «Українське бюро національного розвитку». В одному з відео йшлося про такі наміри, аби можна було «не парячись, людей заводити» та вносити «суто благодійні внески на ГО».

Сергій Шумський, фото — "Схеми"

«Схемам» також вдалось встановити особу, яка здійснювала запис. Його звати Дмитро Штанько. Йому 39 років, він з Харкова, закінчив тамтешній університет внутрішніх справ. Журналісти відзначають, що поки складно сказати, хто і що рухало автором зйомки Штаньком — він працював за власною ініціативою, чи на приватне замовлення, чи записи здійснювались в рамках роботи правоохоронних органів?

«Клієнти» брата голови ОП

Також журналістам вдалося встановити фігурантів записів, які, ймовірно, зустрічалися з Єрмаком.

Руслан Комар-Чорний восени 2019 року подавав декларацію кандидата на посаду голови Тернопільської ОДА. На записах саме він нібито обговорює з Єрмаком можливість обійняти цей пост. За Януковича Комар-Чорний керував одним із районів Тернопільщини. Зрештою, Зеленський призначив іншу людину на посаду голови ОДА.

Руслан Комар-Чорний, фото — Схеми

Комар-Чорний не захотів коментувати відео, попросив скинути його на телефон, а згодом на повідомлення не відповідав.

Інший фігурант — Анатолій Хмільківський, який упродовж 2015−2017 років керував агентством із розвитку Черкаської обласної ради. На відео обговорюється можливість його роботи на посаді заступника голови Одеської ОДА.

Анатолій Хмільківський, фото — Схеми

Нагадаємо, що очільник Офісу президента вже заявив, що подасть заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з його братом Денисом. Заявляючи про звернення до правоохоронців, Єрмак наголосив, що хоче «всебічного розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися».

Джерело: Ракурс


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