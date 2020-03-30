У Києві вже 102 хворих на COVID-19

https://racurs.ua/ua/n135964-horoshyh-novyn-nemaie-klychko-rozpoviv-pro-20-novyh-vypadkiv-covid-19-u-kyievi-ta-zaklykav-kyyan.html

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Карантин у Києві продовжується, але з кожним днем кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За останню добу було зареєстровано 20 нових випадків інфікування, загальна кількість хворих у столиці — 102 особи.

Захворіли 11 жінок віком від 20 до 62 років та дев’ятеро чоловіків віком від 25 до 70 років. Один пацієнт госпіталізований до міської лікарні № 4, троє — до міської лікарні № 9, інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів. Про це під час щоденного онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, зазначивши, що «хороших новин сьогодні немає".

Кличко також розповів, що з 20 нових хворих четверо — члени однієї родини. Окрім того, у Києві двоє осіб вилікувалися від коронавірусу, їх виписали з Олександрівської лікарні.

Мер закликав киян дотримуватись правил карантину, адже на коронавірус хворіють не тільки літні люди, а й молоді.

Відкину один із стереотипів і скажу: вірус вражає не тільки літніх людей. У столиці два випадки захворювання дітей. І чимало захворіли молодих людей. Деякі пацієнти, трохи старші за 30, — у тяжкому стані! — додав він.

Голова міста звернувся до киян і закликав їх думати головою, а не влаштовувати тусовки та їздити на шашлики.

Хтось думає, що загроза стосується кого завгодно, але не його. Думати так, м’яко кажучи, нерозумно. Є свідомі кияни, а є ті, до кого, на жаль, ще не дійшло. Я не прошу, а рекомендую: подумайте нарешті головою! … Ви смієтесь і не вірите, і чомусь думаєте, що пронесе, а потім жодна система охорони здоров’я не впорається з тисячами людей, які захворіли і будуть у лікарні! Подивіться на Італію, де лікарі вирішують, кого рятувати, а кого ні! Подивіться на інші країни, де гроби вивозять сотнями і спалюють без прощань і церемоній! Я кажу без перебільшень: якщо продовжаться ці шатанія і тусовки, поїздки натовпами на природу, то нас всіх чекатиме велика катастрофа! — сказав Кличко.

Як повідомлялося, коронавірусом в Україні станом на 10.00 30 березня інфіковані вже 480 осіб, за добу було зафіксовано 62 нових випадки захворювання. Найбільша кількість випадків зареєстрована в Києві — 102 хворих, Чернівецькій області — 75 випадків, Тернопільській області — 60 випадків, Черкаської області — 50 хворих, Київської області — 49 інфікованих.