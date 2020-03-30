Кличко опроверг информацию о некачественных экспресс-тестах на COVID-19. Фото: пресс-служба Кличко

https://racurs.ua/n135970-klichko-oproverg-informaciu-o-nekachestvennyh-ekspress-testah-na-covid-19.html

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Коронавирус в Украине диагностирован у 480 человек, а проверяют подозрения с помощью экспресс-тестов и ПЦР-тестов. Однако в сети распространялась информация о том, что закупленные Украиной экспресс-тесты некачественные, ведь Испания якобы отказалась от таких.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что Украина закупила качественные тесты, которые производит компания Bioeasy, у нее с 12 марта 2020 года есть сертификат на продажу четырех видов экспресс-тестов. Испания отказалась от тестов на антиген, а Украина получила тесты на антитела — в этом их отличие. Об этом Кличко рассказал во время онлайн-брифинга 30 марта.

Тесты на антитела сертифицированы в Украине и соответствуют всем требованиям. Киев также закупил и установил оборудование для ПЦР. Это другой вид тестирования, который позволяет исследовать материал слизистой пациента. Ожидается и новая партия такого оборудования.

Мэр добавил, что в медучреждения столицы передали более тысячи костюмов индивидуальной защиты, в аптеки сети «Фармация» поступила первая партия марлевых защитных масок — 25 тыс. Ожидается поставка еще 75 тыс. таких масок.

Что касается въездов и выездов из Киева, то они не закрыты, а контролируются. Въезд легкового транспорта не ограничен. Термометрию на въездах в Киев делают выборочно. Однако если будет резкий скачок вируса, будут приняты более жесткие ограничения, отметил Кличко.

Мэр добавил, что отопление в Киеве отключат, когда среднесуточная температура будет +8°. Если ничего не изменится и температура будет сохраняться теплой, то отопление начнут отключать в конце этой недели.

Напомним, также Кличко рассказал, что за последние сутки было зарегистрировано 20 новых случаев инфицирования, общее число заболевших в столице — 102 человека.