Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Городские головы подписали открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, народных депутатов и премьер-министру Денису Шмыгалю.

Мэры украинских городов требуют учесть позиции Ассоциации городов Украины при принятии изменений налогового законодательства, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте АГУ.

В документе отмечается, что общины сегодня доплачивают за работу медикам, обеспечивают закупку лекарств, масок, тестов, оборудования для больниц. Городские советы на это все выделяют сотни миллионов гривен. Руководители городов заявляют, что изменения в налоговый и бюджетный кодексы лишают органы местного самоуправления ресурсов.

Законопроект 3275 от 29 марта 2020 года вопреки позиции президента и премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, граждан лишают средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней, — говорится в совместном заявлении.

Заявление подписали председатель АГУ и городской голова Киева Виталий Кличко, городской голова Винницы Сергей Моргунов, и. о. городского головы Луцка Григорий Пустовит, городской голова Днепра Борис Филатов, городской голова Мариуполя Вадим Бойчеко, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Ужгорода Богдан Андреев, городской голова Запорожья Владимир Буряк, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, городской голова Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Львова Андрей Садовый, городской голова Николаева Александр Сенкевич, городской голова Одессы Геннадий Труханов, и. о. городского головы Полтавы Александр Шамота, городской голова Ровно Владимир Хомко, мэр Сум Александр Лысенко, городской голова Тернополя Сергей Надал, Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской голова Херсона Владимир Миколаенко, Хмельницкий городской голова Александр Симчишин, городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, городской голова Черновцов Алексей Каспрук, городской председатель Чернигова Владислав Атрошенко.

Напомним, сегодня состоится внеочередное заседание ВРУ. Нардепы рассмотрят отставку руководителей Министерства здравоохранения и Министерства финансов, а также изменения в госбюджет на 2020 год.