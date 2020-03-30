Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік, на основі якого змінить держбюджет, фото: UBR.ua

https://racurs.ua/ua/n135953-kabmin-pogirshyv-makroprognoz-na-2020-rik-na-osnovi-yakogo-zminyt-derjbudjet.html

Ракурс

Пандемія COVID-19, карантинні заходи і погіршення ситуації у світовій економіці спровокували перегляд Кабінетом міністрів прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2020 рік.

В оновленому макропрогнозі основні показники погіршуються. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пояснює, що зміни прогнозу є «результатом суттєвого спаду всієї світової економіки та впровадження масштабних заходів, направлених на стримування і боротьбу з COVID-19, як в Україні, так і в більшості країн світу».

Отже, наразі очікується падіння ВВП на 3,9%, а не зростання на 3,7%, яке прогнозувалося раніше.

Рівень безробіття становитиме 9,4%, а не прогнозоване раніше 8,1%. Падіння реальної заробітної плати складе 0,3%.

Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за дол. (восени 2019 року прогнозували 27 грн). Інфляція прискориться до 8,7% (раніше — 5,5%), але вже в наступному році повернеться до 5%.

В уряді уже з другої половини року очікують відновлення економічного зростання і його прискорення в наступні роки. Його причинами може стати високий попит у світі на сільськогосподарську продукцію і стабільний стан банківської системи порівняно з попередніми кризами. Додає оптимізму Кабміну й зниження цін на імпортовані енергетичні товари.

Нагадаємо, що сьогодні у Раді мають намір переглянути держбюджет на 2020 рік.