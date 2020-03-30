Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020 год, на основе которого изменит госбюджет, фото: UBR.ua

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Пандемия COVID-19, карантинные мероприятия и ухудшение ситуации в мировой экономике спровоцировали пересмотр Кабинетом министров прогноза экономического и социального развития Украины на 2020 год.

В обновленном макропрогнозе основные показатели ухудшаются. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины объясняет, что изменение прогноза является «результатом существенного спада всей мировой экономики и внедрения масштабных мероприятий, направленных на сдерживание и борьбу с COVID-19, как в Украине, так и в большинстве стран мира».

Итак, теперь ожидается падение ВВП на 3,9%, а не рост на 3,7%, который прогнозировался ранее.

Уровень безработицы составит 9,4%, а не прогнозируемые ранее 8,1%. Падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 29,5 грн за долл. (Осенью 2019 года прогнозировали 27 грн). Инфляция ускорится до 8,7% (ранее — 5,5%), но уже в следующем году вернется к 5%.

В правительстве уже со второй половины года ожидают восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Его причинами могут стать высокий спрос в мире на сельскохозяйственную продукцию и стабильное состояние банковской системы по сравнению с предыдущими кризисами. Добавляет оптимизма Кабмину и снижение цен на импортируемые энергетические товары.

Напомним, что сегодня в Раде намерены пересмотреть госбюджет на 2020 год.