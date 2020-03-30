Приватизация в Украине: Фонд госимущества объяснил, как повлияет на его планы пандемия, фото — Юридический вестник

https://racurs.ua/n135972-v-fonde-gosimuschestva-obyasnili-chto-budet-s-privatizaciey-v-2020-godu.html

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Приватизацию в Украине откорректируют. Фонд госимущества Украины (ФГИУ) переносит большую приватизацию в связи с пандемией, но продолжит продавать объекты малой приватизации.

Об этом рассказал в Фейсбук председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко. Он заверил, что политический курс на приватизацию и привлечение инвестиций будет неизменным: не стратегические объекты и избыточное имущество продаются на аукционах компетентным инвесторам.

Однако в условиях неопределенности на мировых рынках и пандемии COVID-19 ФГИУ решил воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий. Срок такого решения не указывается, но Сенниченко заверил, что это будет продолжаться «до стабилизации ситуации на финансовых рынках». Фонд госимущества продолжит готовить документацию для возможных инвесторов.

А вот небольшие объекты малой приватизации (бани, гаражи, заброшенные домики, неработающие объекты, незавершенное строительство) будут продаваться. Сенниченко убежден, что и бюджет нуждается в ресурсах для борьбы с пандемией и поддержки стабильной экономики, и украинцы в период кризиса хотят инвестировать в собственный город и страну.