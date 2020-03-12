Роста — ноль и три триллиона убытков: в России подсчитали, во что им обойдется нефтяной демарш, фото — Retrans24

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Нефтяной кризис, который разворачивается на мировых рынках в марте, может дорого обойтись российской экономике. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что при стоимости барреля нефти 35 долл. и курсе американской валюты на уровне 72 руб. бюджет РФ в 2020 году недополучит примерно 3 трлн рублей (38 млрд долл.).

При этом рост экономики РФ при текущих макроэкономических показателях будет ближе к нулю, сообщают росСМИ. Поэтому Кудрин назвал «безнадежно устаревшим прогноз для формирования бюджета на 2020 год» и добавил, что дефицит бюджета России в этом году может составить 2% ВВП. Как следствие этих процессов — Россия может столкнуться с ростом бедности.

Напомним, что цены на нефть обвалились после того, как страны ОПЭК+ не смогли договориться о продлении соглашения по сокращению добычи. После обвала стоимость барреля Brent на Лондонской бирже ICE опускалась до 31 долл. за баррель. По состоянию на 12 марта майские фьючерсы на сырье торгуются на площадке ниже 34 долл.

Директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн считает, что падение мировых цен на нефть более ощутимо отражается на курсе рубля, чем на курсе гривни, поскольку нефть формирует около 60% валютной выручки России. В периоды, когда цена на нефть падает, в страну уменьшается приток валюты.

Поскольку в периоды нестабильности инвесторы выходят из активов, это провоцирует давление на рубль и он летит вверх, — сообщил Куюн для «Слово и дело».

По его словам, негатив для Украины не в том, что упали цены на нефть, а в том, что это влечет за собой падение других сырьевых рынков: металлургии и аграрного сектора. Поэтому в Украине может снизиться валютная выручка и вырасти курс доллара.