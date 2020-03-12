Зростання — нуль і три трильйони збитків: в Росії підрахували, у що їм обійдеться нафтовий демарш, фото — Retrans24

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Нафтова криза, яка розгортається на світових ринках у березні, може дорого обійтися російській економіці. Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін заявив, що при ціни бареля нафти 35 дол. і курсі американської валюти на рівні 72 руб. бюджет РФ у 2020 році недоотримає приблизно 3 трлн рублів (38 млрд дол.).

При цьому зростання економіки РФ при поточних макроекономічних показниках буде ближче до нуля, повідомляють росЗМІ. Тому Кудрін назвав «безнадійно застарілим прогноз для формування бюджету на 2020 рік» і додав, що дефіцит бюджету Росії в цьому році може скласти 2% ВВП. Як наслідок цих процесів — Росія може зіткнутися зі зростанням бідності.

Нагадаємо, що ціни на нафту обвалилися після того, як країни ОПЕК+ не змогли домовитися про продовження угоди по скороченню видобутку. Після обвалу вартість бареля Brent на Лондонській біржі ICE опускалася до 31 дол. за барель. Станом на 12 березня травневі ф’ючерси на сировину торгуються на майданчику нижче 34 дол.

Директор ТОВ «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн вважає, що падіння світових цін на нафту більш відчутно відбивається на курсі рубля, ніж на курсі гривні, оскільки нафта формує близько 60% валютної виручки Росії. У періоди, коли ціна на нафту падає, в країну зменшується приплив валюти.

Оскільки в періоди нестабільності інвестори виходять з активів, це провокує тиск на рубль і він летить вгору, — повідомив Куюн для «Слово і діло».

За його словами, негатив для України не в тому, що впали ціни на нафту, а в тому що це тягне за собою падіння інших сировинних ринків: металургії та аграрного сектора. Тому в Україні також може знизитися валютна виручка і зрости курс долара.