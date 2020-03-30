Вартість нафти в світі продовжує падати, фото: «Кто в курсе»

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Ціна на нафту Brent продовжує падіння. Сьогодні вартість бареля нафти цієї марки впала до 22,4−22,8 дол.

Таке здешевлення нафти відбулося вперше з листопада 2002 року. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Ф’ючерси на нафту WTI сьогодні вранці падали нижче 20 дол. За барель, але потім ціна трохи підвищилася — до 20,7 дол.

Зниження цін аналітики пояснюють невтішними прогнозами, зокрема, щодо подальшого скорочення попиту на нафту і настроїв інвесторів в умовах пандемії коронавірусу. Також прогнозується їх подальше падіння. Зокрема, нафта Brent найближчим часом може подешевшати до 20 дол.

Тим часом Росія визнана найбільш вразливою до нафтової кризи країною. Подальше падіння попиту на нафту сильно вдарить по видобутку на російських сухопутних родовищах, пише Bloomberg, посилаючись на аналітичний центр Goldman Sachs. Крім неї, певних економічних збитків зазнають також США і Канада.

На тлі війни на нафтовому ринку РФ продовжує порушувати міжнародне право і вести незаконний видобуток сировини на Одеському родовищі. Там виявлено самопідіймальні плавучі бурові установки, які були захоплені в ході російської анексії Криму. На цих об'єктах фіксуються ознаки промислової діяльності країни-окупанта, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Ціни на нафту почали стрімко падати після того, як на початку березня цього року Росія і Саудівська Аравія не змогли домовитися про збереження угоди ОПЕК+ зі скорочення нафтовидобутку і вийшли з угоди. Після цього Ер-Ріяд оголосив Москві так звану нафтову війну. Впливають на ціни і карантинні заходи в усьому світі через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, в середині березня в Росії підрахували, якими будуть збитки від падіння цін на нафту.