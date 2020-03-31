«Пленки Ермака»: фигуранты нового видео обсуждают «откаты» от компании из подсанкционного Ирана

Появилось новое видео, фигурантом которого якобы является Денис Ермак, фото: The International Christian Embassy Jerusalem

https://racurs.ua/n136042-plenki-ermaka-figuranty-novogo-video-obsujdaut-otkaty-ot-kompanii-iz-podsankcionnogo-irana.html

Ракурс

Новая видеозапись из так называемых «пленок Ермака», на которой якобы снято свидетельство топ-коррупции в Украине, появилась в Интернете.

Telegram-канал «д'Ермак» опубликовал видео, на котором якобы говорится о намерении влиятельных лиц за определенное денежное вознаграждение помочь с участием в украинских тендерах строительной компании из Ирана.

Из видео можно понять, что иранскую компанию интересовали тендеры на суммы от 20 млн долл. США.

Однако лиц на видео беспокоит, что Иран — это страна, которая находится под санкциями, а значит — «за иранскими компаниями очень внимательно следят».

Поэтому собеседники размышляют, как обойти санкции.

Одним из фигурантов этого видео якобы является Сергей Шумский, которого СМИ считаются помощником Дениса Ермака — брата главы Офиса президента Андрея Ермака.

В конце концов лица на видео якобы решают, что выигрыш тендеров будет обеспечивать Денис Ермак, а задачей Шумского будет обойти санкции.

Напомним, первые видео о якобы участии Дениса Ермака в коррупционных схемах обнародовал 29 марта народный депутат из «Слуги народа» Гео Лерос.