«Пленки Ермака»: фигуранты нового видео обсуждают «откаты» от компании из подсанкционного Ирана

«Пленки Ермака»: фигуранты нового видео обсуждают «откаты» от компании из подсанкционного Иранаhttps://racurs.ua/n136042-plenki-ermaka-figuranty-novogo-video-obsujdaut-otkaty-ot-kompanii-iz-podsankcionnogo-irana.htmlРакурс
Новая видеозапись из так называемых «пленок Ермака», на которой якобы снято свидетельство топ-коррупции в Украине, появилась в Интернете.
Telegram-канал «д'Ермак» опубликовал видео, на котором якобы говорится о намерении влиятельных лиц за определенное денежное вознаграждение помочь с участием в украинских тендерах строительной компании из Ирана.
Из видео можно понять, что иранскую компанию интересовали тендеры на суммы от 20 млн долл. США.
Однако лиц на видео беспокоит, что Иран — это страна, которая находится под санкциями, а значит — «за иранскими компаниями очень внимательно следят».
Поэтому собеседники размышляют, как обойти санкции.
Одним из фигурантов этого видео якобы является Сергей Шумский, которого СМИ считаются помощником Дениса Ермака — брата главы Офиса президента Андрея Ермака.
В конце концов лица на видео якобы решают, что выигрыш тендеров будет обеспечивать Денис Ермак, а задачей Шумского будет обойти санкции.
Напомним, первые видео о якобы участии Дениса Ермака в коррупционных схемах обнародовал 29 марта народный депутат из «Слуги народа» Гео Лерос.