«Плівки Єрмака»: фігуранти нового відео обговорюють «відкати» від компанії з підсанкційного Ірану

«Плівки Єрмака»: фігуранти нового відео обговорюють «відкати» від компанії з підсанкційного Ірануhttps://racurs.ua/ua/n136042-plivky-iermaka-figuranty-novogo-video-obgovoruut-vidkaty-vid-kompaniyi-z-pidsankciynogo-iranu.htmlРакурс
Новий відеозапис із так званих «плівок Єрмака», на котрому нібито зафільмовано свідчення топ-корупції в Україні, з’явився в Інтернеті.
Telegram-канал «д'Ермак» опублікував відео, на котрому нібито йдеться про намір впливових осіб за певну грошову винагороду допомогти з участю в українських тендерах будівельній компанії з Ірану.
З відео можна зрозуміти, що іранську компанію цікавили тендери на суми від 20 млн дол. США.
Однак осіб на відео непокоїть, що Іран — це країна, яка перебуває під санкціями, а отже — «за іранськими компаніями дуже уважно стежать».
Тож співрозмовники роздумують, як обійти санкції.
Одним з фігурантів цього відео нібито є Сергій Шумський, котрого ЗМІ вважаються помічником Дениса Єрмака — брата очільника Офісу президента Андрія Єрмака.
Зрештою особи на відео нібито вирішують, що виграш тендерів буде забезпечувати Денис Єрмак, а завданням Шумського буде обійти санкції.
Нагадаємо, перші відео щодо нібито участі Дениса Єрмака у корупційних схемах оприлюднив 29 березня народний депутат зі «Слуги народу» Гео Лерос.