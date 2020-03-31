«Плівки Єрмака»: фігуранти нового відео обговорюють «відкати» від компанії з підсанкційного Ірану

З’явилося нове відео, фігурантом котрого нібито є Денис Єрмак, фото: The International Christian Embassy Jerusalem

https://racurs.ua/ua/n136042-plivky-iermaka-figuranty-novogo-video-obgovoruut-vidkaty-vid-kompaniyi-z-pidsankciynogo-iranu.html

Ракурс

Новий відеозапис із так званих «плівок Єрмака», на котрому нібито зафільмовано свідчення топ-корупції в Україні, з’явився в Інтернеті.

Telegram-канал «д'Ермак» опублікував відео, на котрому нібито йдеться про намір впливових осіб за певну грошову винагороду допомогти з участю в українських тендерах будівельній компанії з Ірану.

З відео можна зрозуміти, що іранську компанію цікавили тендери на суми від 20 млн дол. США.

Однак осіб на відео непокоїть, що Іран — це країна, яка перебуває під санкціями, а отже — «за іранськими компаніями дуже уважно стежать».

Тож співрозмовники роздумують, як обійти санкції.

Одним з фігурантів цього відео нібито є Сергій Шумський, котрого ЗМІ вважаються помічником Дениса Єрмака — брата очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Зрештою особи на відео нібито вирішують, що виграш тендерів буде забезпечувати Денис Єрмак, а завданням Шумського буде обійти санкції.

Нагадаємо, перші відео щодо нібито участі Дениса Єрмака у корупційних схемах оприлюднив 29 березня народний депутат зі «Слуги народу» Гео Лерос.