Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136041-vseukrayinska-shkola-onlayn-startuie-z-6-kvitnya-vchyteli-vestymut-uroky-v-teleefiri-video.html

Ракурс

«Всеукраїнська школа онлайн», проект, розрахований на дистанційне навчання школярів під час карантину, стартує в Україні з 6 квітня.

Програма проекту передбачає навчання школярів з 5 по 11 клас, які зможуть дистанційно вивчати 11 предметів. В телеефірі уроки вестимуть 40 педагогів із Києва. Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Facebook.

Зазначається, що о 10.00 з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть українські телеканали:

5-й клас — «ПлюсПлюс» та «112 Україна»

6-й клас — ZOOM та NewsOne

7-й клас — ZIK

8-й клас — «Індиго» та УНІАН

9-й клас — «Рада» та «UA:Культура»

10-й клас — «UA: Перший»

11-й клас — М1

Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Нагадаємо, коронавірусний карантин змусив Міністерство освіти і науки України внести коригування до навчального процесу та вступної кампанії. Урядовці повідомили, які сценарії розглядають.