«Всеукраїнська школа онлайн» стартує з 6 квітня: вчителі вестимуть уроки в телеефірі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136041-vseukrayinska-shkola-onlayn-startuie-z-6-kvitnya-vchyteli-vestymut-uroky-v-teleefiri-video.htmlРакурс
«Всеукраїнська школа онлайн», проект, розрахований на дистанційне навчання школярів під час карантину, стартує в Україні з 6 квітня.
Програма проекту передбачає навчання школярів з 5 по 11 клас, які зможуть дистанційно вивчати 11 предметів. В телеефірі уроки вестимуть 40 педагогів із Києва. Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Facebook.
Зазначається, що о 10.00 з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть українські телеканали:
5-й клас — «ПлюсПлюс» та «112 Україна»
6-й клас — ZOOM та NewsOne
7-й клас — ZIK
8-й клас — «Індиго» та УНІАН
9-й клас — «Рада» та «UA:Культура»
10-й клас — «UA: Перший»
11-й клас — М1
Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.
Нагадаємо, коронавірусний карантин змусив Міністерство освіти і науки України внести коригування до навчального процесу та вступної кампанії. Урядовці повідомили, які сценарії розглядають.