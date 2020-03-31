Принц Гаррі і Меган Маркл попрощалися з фанатами в Instagram і шукають кошти для охорони, фото — instagram.com/sussexroyal

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Принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що закривають свій аккаунт Sussex Royal в Instagram. Повідомлення зробили за день до того, як втрачають королівські привілеї. В останній офіційній Instagram-заяві Сассекські попрощалися з 11 млн фоловерів.

Ми всі змогли відчути, ніби світ став надзвичайно тендітним. Проте, ми впевнені, що у кожної людини є потенціал і можливість змінити ситуацію. Це видно по ситуації в світі, в наших сім’ях, наших спільнотах і на передовій боротьби з корона вірусом, — написали Гаррі та Меган.

Вони подякували своїй спільноті за підтримку, натхнення і загальну прихильність і попросили подбати «про себе і один про одного».

Відповідно до рішення королеви Єлизавети, принц Гаррі і Меган Маркл зберігають за собою титули герцога і герцогині Сассекських, а також титули Його і Її високість, але використовувати вони їх не можуть. Також вони не можуть використовувати в своїй діяльності слово «королівський», а їх офіс в Букінгемському палаці припинить роботу з 1 квітня. Гаррі зберіг шосте місце в черзі на британський престол.

Із 1 квітня принцу і Маркл належить самостійно сплачувати за послуги охорони. У ЗМІ подейкують, що це може коштувати їм у Каліфорнії, куди переїхало подружжя, 5 млн дол. А видання The Sun написало, що частину коштів може виділити батько Гаррі, принц Чарльз. Йдеться нібито про 2 млн фунтів.

Учора президент США Дональд Трамп заявив, що не буде покривати витрати. Меган Маркл і принц Гаррі у відповідь заявили, що впораються самостійно, без допомоги Трампа чи уряду США.

У Лос-Анджелі живе мама Меган Доріа.