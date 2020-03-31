Глава ОПУ Андрій Єрмак. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n136035-iermak-provodyt-onlayn-bryfing-dlya-jurnalistiv-translyaciya.html

Ракурс

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, 31 березня спілкується онлайн із представниками ЗМІ.

Онлайн-брифінг глави ОПУ триватиме 40 хвилин, Єрмак відповідатиме на питання журналістів. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Перед брифінгом на сторінці Офісу президента в Facebook низка ЗМІ задали питання, відповіді на яких очікують почути. «Ракурс» також поцікавився, чи спілкувався Єрмак із президентом Володимиром Зеленським щодо оприлюднених відеозаписів, де фігурує брат керівника ОП, чи розглядає глава держави можливість відсторонення Єрмака від виконання обов’язків на період розслідування та чи обговорювалася його відставка.

В Офісі президента додали, що онлайн-брифінг відбуватиметься максимально відкрито та прозоро, а всі запитання, на які відповідатиме Єрмак, транслюватимуться на екрані під час брифінгу.

Нагадаємо, народний депутат зі «Слуги народу» Гео Лерос оприлюднив відеоматеріали, на яких особа, схожа на брата голови Офісу президента Дениса Єрмака, проводить «співбесіди» щодо призначення на державні посади. Вже 30 березня ДБР відкрило кримінальне провадження у зв’язку з поширенням матеріалів щодо нібито «торгівлі» державними посадами.