Глава ОПУ Андрей Ермак. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n136035-ermak-provodit-onlayn-brifing-dlya-jurnalistov-translyaciya.html

Ракурс

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, 31 марта общается онлайн с представителями СМИ.

Онлайн-брифинг главы ОПУ продлится 40 минут, Ермак будет отвечать на вопросы журналистов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Перед брифингом на странице Офиса президента в Facebook ряд СМИ задали вопросы, ответы на которые ожидают услышать. «Ракурс» также поинтересовался, общался ли Ермак с президентом Владимиром Зеленским относительно обнародованных видеозаписей, где фигурирует брат руководителя ОП, рассматривает ли глава государства отстранение Ермака от выполнения обязанностей на период расследования и обсуждалась ли его отставка.

В Офисе президента добавили, что онлайн-брифинг будет проходить максимально открыто и прозрачно, а все вопросы, на которые будет отвечать Ермак, будут транслироваться на экране во время брифинга.

Напомним, народный депутат из «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеоматериалы, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Дениса Ермака, проводит «собеседования» о назначении на государственные должности. Уже 30 марта ГБР открыло уголовное производство в связи с распространением материалов о якобы «торговле» государственными должностями.