Обвал под Одессой. Фото: Правда за Одессу

https://racurs.ua/n136039-v-odesskoy-oblasti-pod-zavalom-pogibli-dvoe-mujchin-spasaya-sobaku-i-lisyat-foto.html

Ракурс

Под Одессой на берегу Хаджибейского лимана произошла трагедия. Двое мужчин были погребены под землей в результате обвала грунта.

Сообщение о трагедии поступило рано утром на горячую линию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие на место происшествия спасатели ГСЧС оперативно расчистили место завала и нашли двоих мужчин. К сожалению, люди уже были без признаков жизни.

О подробностях трагедии рассказала в соцсетях волонтер общественной организации Animal SOS Odessa и волонтерской группы Save a Fox Мария Сабурова.

По ее словам, двое мужчин гуляли за городом со своей собакой. Внезапно пес погнался за лисой и нырнул за ней в нору. Мужчины услышали в норе писк лисят, от которых уводила собаку мама-лиса.

Мужчины решили спасти маленьких лисят и начали раскопки. Спасателям удалось откопать лисят, но один лисенок оказался уже мертвым. Мужчины доставили лисят ночью волонтерам, а сами отправились обратно откапывать собаку.

Фото в соцсетях свидетельствуют о том, что мужчины не первый раз занимаются раскопками. Они укрепляли потолок аркой и деревянными опорами.

К сожалению, данная конструкция оказалась не очень надежной и грунт обрушился на людей, в результате чего они и погибли.

Как ранее писал «Ракурс» в Дрогобыче рухнул многоэтажный жилой дом в следствие разрушения несущей стены подвала. В результате инцидента погибли восемь человек, среди которых был пятилетний ребенок.