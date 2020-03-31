Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136038-koronavirus-na-kievschine-stalo-izvestno-v-kakih-rayonah-bolshe-vsego-inficirovannyh-infografika.html

Ракурс

В Киевской области по состоянию на утро 31 марта официально подтверждены 52 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Больше всего случаев заражения зафиксировали в Обуховском районе — в поселке Козин и селе Романков заражены 18 человек. Еще 10 человек заболели в Киево-Святошинском районе: в городах Вишневое и Боярка, селах Лесники, Гатное, Дмитровка, Софиевская Борщаговка. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Еще четверо больных в Борисполе, по три человека в Белой Церкви и Броварах. По два инфицированных человека зарегистрировали в Обухове, Ирпене и селе Рославичи Васильковского района. По одному больному в селе Мостище, Гнедин, Фурсы, Зазимье, поселках Ворзель, Ставище, городах Буча и Гостомель. На стационарном лечении находится 19 человек, а 38 на самоизоляции.

Выздоровела от коронавируса 21-летняя девушка из Броваров. Умерло два человека — мужчины 49 и 47 лет.

Подозрение на заражение имеют:

43 — в Обуховском р-не;

35 — в Киево-Святошинском р-не;

25 — в Броварском р-не;

30 — в г. Ирпень;

18 — в Бориспольском р-не;

9 — в Вышгородском р-не;

5 — в Макаровском р-не;

3 — в Фастовском р-не;

3 — в с. Коцюбинское;

2 — в г. Белая Церковь;

2 — в г. Буча;

2- в Васильковском р-не;

2 — в Бородянском р-не

1- в Барышевском р-не;

1 — в Рокитянском р-не;

1 — в Белоцерковском р-не;

1 — в Яготинском р-не;

1 — в пгт Ворзель.

Центр общественного здоровья Минздрава сообщил, что 63,5% от всех выявленных случаев COVID-19 в Украине относятся к возрастной категории от 30-ти до 60-ти лет. Медики отметили, что наличие хронических заболеваний увеличивает риск тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Киеве за последние сутки выявили пять новых больных, всего в столице уже 107 инфицированных. Болезни нашли у четырех мужчин и одной женщины-медика.