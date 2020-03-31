В Киеве уже 107 больных COVID-19, в столице начали мониторить людей на самоизоляции, фото — Ракурс

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COVID-19 продолжает подкашивать киевлян. В столице за сутки обнаружили пять новых больных, всего в Киеве уже 107 инфицированных.

В течение суток коронавирус нашли у четырех мужчин и одной женщины-медика. Ей 55 лет, — рассказал на брифинге 31 марта мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, на сегодняшний день протестировали 1 тыс. 900 человек. Лабораторно обработали результаты анализов 813 человек, еще не исследовали в лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава 218 проб.

По одному случаю COVID-19 добавилось в таких районах столицы: Деснянском, Оболонском, Печерском, Подольском, Шевченковском.

Кличко рассказал, что теперь в Киеве начали тестировать всех людей с воспалением легких, а также открыли отдельный мониторинговый центр за соблюдением гражданами самоизоляции. Речь идет и о тех, кто лечится дома с легкой формой COVID-19 и о тех, кто является контактным лицом, и о тех, кто вернулся из-за границы.

По его словам, 37 тыс. киевлян пересекли госграницу, начиная с 11 марта. Кроме того, в столице 435 контактных лиц с больными, часть из которых находится дома на самоизоляции.

Мониторинговый центр мэрии получает в режиме реального времени информацию от пограничников, медиков и Нацполиции.

«Ракурс» сообщал, что из Южной Кореи 30 марта прибыли 100 тыс. ПЦР-тестов.